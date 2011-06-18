Партия «Україна Майбутнього» делает ставку на молодежь

Политическая партия «Україна Майбутнього» уделяет особое внимание реальной работе с молодежью и пропаганде европейских ценностей путем действенной коммуникации между молодыми людьми из Украины и стран Евросоюза.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии УМ, заявил лидер «України Майбутнього», народный депутат Святослав ОЛИЙНЫК.

«Мы устанавливаем реальные коммуникации между молодыми людьми из Украины и ЕС. Интеллектуальные украинские молодые люди показывают европейской молодежи истинный культурный образ нашего государства. Благодаря работе с молодежью мы формируем общественные отношения принципиально нового типа, и именно в этой молодежной и прогрессивной среде мы ведем активную пропаганду европейских ценностей», - заявил С.ОЛИЙНЫК.

Он также отметил, что именно молодое поколение является той прослойкой общества, которая будет определять и формировать будущее государства.

«Наш девиз - молодежь не знает границ. И мы демонстрируем это своей деятельностью - мы даем возможность молодежи нашей страны набираться опыта в Европе и использовать его для улучшения жизни в Украине. В то же время мы помогаем украинской культуре и украинским знаниям распространяться по миру. Именно молодое поколение определяет возможности и перспективы развития. Мы сегодня формируем наш завтрашний день», - резюмировал лидер «України Майбутнього».

Как заметили в пресс-службе партии, волонтеры «України Майбутнього» в возрасте от 17 до 25 лет завтра, 19 июня, отправляются в Словакию по приглашению коллег из политической партии СМЕР.