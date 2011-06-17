Нацсовет отказал в выдаче лицензии журналистам ТВі

Член президиума партии «Наша Украина» Ирина ВАННИКОВА считает, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания под надуманным предлогом отказал телеканалу «Інфо24», учредителями которого являются журналисты канала ТВі, в выдаче лицензии на спутниковое вещание.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, она отметила, что, по замыслу учредителей, новый телеканал должен был удовлетворить потребности украинцев в оперативных новостях и объективной информации. Таким образом, Нацсовет фактически лишает украинского телезрителя возможности получать новостную информацию о событиях в Украине и мире в удобном для него формате, отметила И.ВАННИКОВА.

«Поражает цинизм, предвзятость и наглость, с которыми представители Нацсовета рассматривали вопрос о выдаче этой лицензии. В стремлении угодить нынешней власти, которая боится объективного освещения ситуации в стране, цензоры из Нацсовета превзошли даже коллег из Беларуси. Там, как известно, действует спутниковый канал вещания телеканала «TV Беларусь» – единственный независимый в этой стране», - отметила она.

И.ВАННИКОВА выразила возмущение тем, что ни один из семи членов Нацсовета не имел мужества отойти от «генеральной линии партии». «Это единодушие напоминает «собрания трудовых коллективов» из советского прошлого, когда все, как один «не читали, но осуждали» диссидентов и мировой империализм. В то же время, те же члены Нацсовета без каких-либо предостережений раздают спутниковые лицензии для развлекательных каналов всяческого пошиба», - заявила она.

По убеждению И.ВАННИКОВОЙ, «холодная война», объявленная Нацсоветом телеканалу ТВі, является конкретным примером притеснений свободы слова в Украине, которые в свое время призывал журналистов приводить нынешний глава государства.

«Мы осуждаем такую политику, и требуем от Национального совета пересмотреть свое предвзятое и необоснованное решение», - подчеркнула она.