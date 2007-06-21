Кириленко хочет дискутировать о флоте, газе и границе с Россией

"Наша Украина" инициирует проведение в новом парламенте слушаний относительно «нового качества украинско-российских отношений»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.

В.КИРИЛЕНКО заявил, что такие парламентские слушания могут состояться после избрания нового состава Верховной Рады уже до конца текущего года.

По его словам, основными темами обсуждения на этих слушаниях должны стать газовые отношения, вопросы базирования Черноморского флота РФ на территории Украины, вопросы демаркации украинско-российской государственной границы и др.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что партия "Наша Украина" никогда «не отказывалась от такой дискуссии».

На вопрос относительно базирования ЧФ РФ на территории Украины, В.КИРИЛЕНКО ответил, что по мере приближения 2017 года, когда, в соответствии с Конституцией Украины, завершается срок базирования российского ЧФ на украинской территории, необходимо найти «рецепты комфортного перебазирования Черноморского флота России на новую базу».

В.КИРИЛЕНКО сообщил, что, по имеющейся информации, такая новая база уже строится на территории России.