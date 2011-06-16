"Батькивщина" разделяет мотивы, по которым Иващенко начал голодовку

Партія «Батькивщина» требует немедленно изменить меру пресечения бывшему вр.и.о. министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО, который сегодня объявил бессрочную голодовку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

В партии убеждены, что В.ИВАЩЕНКО вынужден пойти на такой опасный для его жизни и здоровья шаг в знак протеста против предубежденности и заангажированности судей, рассматривающих его дело.

«Батькивщина» полностью разделяет мотивы, по которым В.ИВАЩЕНКО объявил голодовку. “Судья ВОВК, которому автоматизированная система, пораженная компьютерным вирусом с Банковой, отдает все дела оппозиционеров, уже стал символом продажности правосудия и полностью превратился в раба ЯНУКОВИЧА. Никакие правовые нормы и здравый смысл в суде не принимаются во внимание. Власть продолжает с помощью ручных судей и правоохранительных органов с фанатическим упрямством уничтожать своих политических оппонентов”, - говорится в заявлении “Батькивщины”.

В партии считают, что содержание В.ИВАЩЕНКО в СИЗО, как и Юрия ЛУЦЕНКО и других политиков, абсолютно необоснованная и неадекватная мера.

“Бывшего вр.и.о. министра обороны держат в заключении, не давая надлежащего лечения, невзирая на стремительное ухудшение состояния здоровья. Режим сознательно провоцирует политзаключенных прибегать к голодовке, прекрасно зная, что все уголовные дела против оппозиции сфабрикованы и будут признаны таковыми в Европейском суде по правам человека”, - заявляют в партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ИВАЩЕНКО, которого обвиняют в совершении должностного преступления, объявил бессрочную голодовку в знак протеста против предубежденности коллегии судей Печерского районного суда Киева, возглавляемой судьей Сергенм ВОВКОМ.

Это заявление В.Иващенко сделал сегодня в зале судебного заседания после того, как судья в очередной раз отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения ввиду резкого ухудшения состояния здоровья и необходимости провести соответствующее лечение.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения - взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного управляющего ГП Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и содействии в незаконном отчуждении имущества при санации завода.

25 мая В.Иващенко перевели из больницы обратно в СИЗО в связи с завершением медицинского обследования.