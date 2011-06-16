"Стоп цензуре!" намерено попасть на чай к Януковичу через суд

Активист общественного движения «Стоп цензуре!» Артем СОКОЛЕНКО подал апелляционную жалобу на решение Киевского окружного административного суда, запретившего проведение мирного собрания активистов у въезда в резиденцию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Межигорье».

Как сообщает Телекритика, сопровождение судебного дела обеспечивают юристы Ольга СУШКО, Тарас ШЕВЧЕНКО (Институт медиаправа) и Роман ГОЛОВЕНКО (Институт массовой информации).

Как известно, движение «Стоп цензуре!» намеревалось 6 июня, в День журналиста, провести акцию с требованием выполнения обещания В.ЯНУКОВИЧА показать свою резиденцию «Межигорье» работникам СМИ.

Сообщение об акции было направлено Новопетровский сельсовет в пятницу, 3 июня.

4 июня стало известно, что Новопетровский сельсовет подал иск к организаторам акции. Киевский окружной административный суд запретил акцию, таким образом, поддержав иск сельского председателя Новых Петровцев Родиона СТАРЕНЬКОГО.

4 июня этот суд удовлетворил иск и запретил проведение акции возле резиденции Президента.

4 июня 2010 года во время пресс-конференции по итогам 100 дней работы В.ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов в свою резиденцию. “Собирайтесь, едем сейчас, без подготовки”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Однако поездка так и не состоялась.

Общественное движение «Стоп цензуре!» считает решение Киевского окружного административного суда о запрещении журналистской мирной акции, которое опирается на нормативный акт несуществующего Советского Союза, «лишенным здравого смысла».

Также движение заявляет, что в случае проигрыша дела в украинских судах оно будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

6 июня во время встречи с руководителями ведущих СМИ и известными журналистами по случаю Дня журналиста В.ЯНУКОВИЧ заметил, что суду не стоило запрещатьжурналистскую акцию возле его жилья в селе Новые Петровцы.

«К сожалению, впервые сегодня услышал о суде, который был. Этого не надо было делать. Я такой же человек, как все. Просто у меня не хватает времени, как всегда. Когда время будет, я приглашу вас на чай, поговорим», – сказал он.