Янукович не хотел, чтобы суд защищал его право на отдых?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что суду не стоило запрещать журналистскую акцию возле его жилья в селе Новые Петровці.

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента, В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время встречи с руководителями ведущих средств массовой информации и известными журналистами по случаю Дня журналиста.

«К сожалению, впервые сегодня услышал о суде, который был. Этого не надо было делать. Я такой же человек, как все. Просто у меня не хватает времени, как всегда. Когда время будет, я приглашу вас на чай, поговорим», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также призвал СМИ к сотрудничеству в вопросе построения будущего Украины, развития гражданского общества.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал, чтобы интересы СМИ и государства чаще совпадали в интересах общего дела – построения Украинского государства. «Чтобы находился общий язык, чтобы мы вместе с вами строили будущее нашей страны, то гражданское общество, о котором мы очень много говорим. Мы этот путь сейчас проходим вместе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром свыше 60 журналистов собрались под резиденцией Президента, чтобы проверить, выполняется ли решение суда относительно запрещения работникам СМИ проводить акцию протеста под государственной резиденцией главы государства "Межигорье".

После 9 час. утра из резиденции выехал кортеж Президента Украины и проехал мимо журналистов. Однако последняя машина, в которой находилась пресс-секретарь Президента Дарка ЧЕПАК остановилась.

Д.ЧЕПАК начала поздравлять журналистов с профессиональным праздником и пыталась подарить розы. «От имени Президента и пресс-службы хочу пожелать вам всего наилучшего и поздравить вас с Днем журналиста», - сказала пресс-секретарь главы государства.

Журналисты отказались брать цветы и большой торт, который Д.ЧЕПАК также хотела им подарить.

На вопрос, почему В.ЯНУКОВИЧ лично не остановился поздравить журналистов, пресс-секретарь заметила, что Президент поехал на работу.

Движение «Стоп цензуре!» намеревалось 6 июня, в День журналиста, провести акцию с требованием выполнения обещания В.ЯНУКОВИЧА показать свою резиденцию “Межигорье”. Журналисты планировали провести акцию в селе Новые Петровцы возле въезда в президентскую резиденцию “Межигорье”.

Сообщение об акции было сделано в Новопетровский сельсовет 3 июня.

Новопетровский сельсовет подал в Киевский окружной административный суд иск на организаторов акции.

4 июня этот суд удовлетворил иск и запретил проведение акции возле резиденции Президента.

4 июня 2010 года во время пресс-конференции по итогам 100 дней работы В.ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов в свою резиденцию. “Собирайтесь, едем сейчас, без подготовки”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Однако поездка так и не состоялась.