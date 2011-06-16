Суд отказал покойному министру Кравченко в праве на адвоката

Адвокат матери погибшего журналиста Георгия Гонгадзе Леси ГОНГАДЗЕ Андрей ФЕДУР заявляет о нарушениях во время рассмотрения дела Алексея ПУКАЧА, обвиняемого в убийстве журналиста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ФЕДУР заявил по окончании сегодняшнего рассмотрения судом дела А.ПУКАЧА.

«У нас происходят странные вещи в этом судебном процессе. Поступило представление относительно убитого Кравченко (бывшего министра внутренних дел Украины – УНИАН), но почему-то адвоката к участию в деле не допустили. По моему мнению, это грубый произвол, нарушение всяческих человеческих норм, я уже не говорю о правовых нормах. Но произошло то, что произошло», - сказал А.ФЕДУР.

Он отметил, что с таким решением ему очень сложно согласиться, и, очевидно, встанет вопрос об обжаловании этого решения. «То есть, представление прокуратуры относительно Кравченко суд направил, но категорически против того, чтобы у Кравченко был адвокат и защищал его интересы. Это – юридический нонсенс», - сказал А.ФЕДУР.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе относительно незаконного внешнего наблюдения за Г.Гонгадзе, в результате чего осуществил препятствование органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.

21 апреля 2011 года Печерский районный суд Киева назначил на 28 апреля предварительное рассмотрение дела А.ПУКАЧА.

28 апреля суд до 26 мая объявил перерыв в предварительном судебном рассмотрении этого дела из-за того, что А.ПУКАЧ не успел ознакомиться со всеми материалами дела.

26 мая Печерский райсуд перенес предварительное рассмотрение дела на 16 июня.

Сегодня, 16 июня, Печерский райсуд перенес рассмотрение дела на 10.30 23 июня.