Тигипко считает неуместным налогообложение максимальных пенсий
18:44, 16 июня 2011Политика
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В ВР проваливали дважды
Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает неуместным предложение о налогообложении максимальных пенсий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.
По словам С.ТИГИПКО, такое предложение является не новым, и уже обсуждалось в сессионном зале Верховной Рады. «В этом зале оно дважды голосовалось во время того, когда обсуждался закон о Налоговом кодексе», - сказал он.
В то же время, по словам С.ТИГИПКО, эта норма не была проголосована, «и поэтому вносить эту норму сейчас мы не будем».
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