Тигипко считает неуместным налогообложение максимальных пенсий

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает неуместным предложение о налогообложении максимальных пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам С.ТИГИПКО, такое предложение является не новым, и уже обсуждалось в сессионном зале Верховной Рады. «В этом зале оно дважды голосовалось во время того, когда обсуждался закон о Налоговом кодексе», - сказал он.

В то же время, по словам С.ТИГИПКО, эта норма не была проголосована, «и поэтому вносить эту норму сейчас мы не будем».