В азаровском проекте «упрощенки» есть схемы уклонения от налогов?

Правительственный законопроект об упрощённой системе не исправляет фундаментальных ошибок Налогового кодекса. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на брифинге в Верховной Раде, комментируя принятие в первом чтении проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и в некоторые другие законодательные акты Украины (об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства №8521).

Как передает корреспондент УНИАН, по словам депутата, «мы против философии, заложенной в этот законопроект, так как он не исправляет фундаментальных ошибок Налогового кодекса. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы были учтены наши принципиальные требования до второго чтения законопроекта. От того, какие изменения внесет парламент в налоговое законодательство, зависит будущее всей экономики нашей страны и благосостояние наших сограждан».

По мнению главы Комитета ВР, в законопроекте об упрощенной системе налогообложения, который представил Кабинет министров, остались неучтенными ряд принципиальных норм, на которых настаивает предпринимательское сообщество. «В частности, в этом документе абсолютно неприемлемые предложения, позволяющие крупным компаниям оптимизировать налогообложение с помощью упрощенной системы. Одно из самых важных наших требований к законопроекту Кабмина - изъять заложенные в нем схемы уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств, установить оптимальный перечень видов деятельности, не подпадающих под упрощенную систему. Если этот закон вступит в действие в нынешнем виде, он станет очередной профанацией реформ в налоговой сфере», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, в ноябре прошлого года попытки отмены упрощенной системы вызвали массовые протесты людей, которые вылились в Налоговый майдан. В результате, Президент Украины ветировал Налоговый кодекс, а после он был принят с условием, что правительство разработает новые условия работы упрощенной системы. Лишь через полгода правительство внесло свой законопроект. За это время представители общественных и профсоюзных организаций, объединившиеся вокруг Акции «ВПЕРЕД» написали свой вариант поправок, который в пакете «Народная реформа» был внесен народным депутатом Наталией Королевской.

14 июня в Киеве Координационный совет Всеукраинской гражданской акции «Вперед», которая представляет более 200 общественных организаций и профсоюзов, принял заявление, в котором настаивает на ряде принципиальных позиций по поводу упрощенной системы налогообложения. Среди них: отменить привязку ставок единого налога и объема выручки к минимальной зарплате, определить предельные объемы доходов и ставки налога в абсолютных числах, увеличить объем разрешенной выручки, отменить обязательную регистрацию плательщиком НДС для предпринимателей, желающих работать с юридическими лицами. Также предприниматели требуют: отменить обременительную отчетность (в разрезе контрагентов), установить максимально простую форму книги учета доходов и закрепить ее в законе, отменить штрафные санкции в виде аннулирования свидетельства, как слишком жесткое наказание, которое повлечет за собой рост коррупционных поборов, продлить мораторий на контрольные проверки до конца 2011 года, сократить вдвое ставки единого социального взноса для предпринимателей, а также сделать его уплату добровольной для всех предпринимателей.