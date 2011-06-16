Нардепы расчитывают, что ЕС не затянет с визовой либерализацией

Народные депутаты Украины, представители межфракционного объединения "Европейский выбор" и депутатской группы по связям с Европейским парламентом призывают участников Министерской встречи Украина – ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности приложить максимальные усилия для скорейшего успешного завершения двустороннего диалога в вопросе визовой либерализации и внедрения безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сопредседатель межфракционного объединения "Европейский выбор" Анатолий КИНАХ и одна из инициаторов создания межпарламентского клуба Украина - ЕС Ирина ГЕРАЩЕНКО.

"Свободное перемещение граждан – одно из главных достижений Европейского проекта. Украинцы, как и другие европейцы, должны пользоваться его преимуществами", - отметили они.

Депутаты подчеркнули, что за последний месяц Верховная Рада Украины приняла ряд важных законов, которые позволяют уже в ближайшее время завершить первую фазу Плана действий по визовой либерализации. В частности, ратифицированы все необходимые международные конвенции, принято большинство национальных законодательных актов, осуществлены основательные реформы в сфере управления миграцией и границами, защиты персональных данных. Комитет ВР по вопросам европейской интеграции проводит большую работу по адаптации законодательства к европейским стандартам.

В апреле Верховная Рада приняла постановление "О сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом в визовой сфере", а в мае состоялись парламентские слушания "О состоянии и перспективах развития экономических отношений с ЕС (зона свободной торговли) и Таможенным союзом".

Сегодня идея евроинтеграции объединяет украинский парламент, о чем свидетельствуют результативные голосования, которые демонстрируют фракции большинства и оппозиции, поддерживая законопроекты, направленные на углубление европейской интеграции. Украина выполняет свои обязательства в соответствии с Соглашением о реадмиссии, положительно оценивается функционирование режима малого приграничного движения между Украиной и соседними государствами-членами ЕС.

Народные депутаты ожидают, что Евросоюз учтет это в процессе безвизового диалога с Украиной, и обращаются к Еврокомиссии и государствам – членам ЕС по поводу ускорения начала второй фазы выполнения Плана действий по визовой либерализации и внедрения безвизового режима.