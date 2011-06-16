В Санкт-Петербурге Украине рассказывают, какой плохой Евросоюз

Европейский Союз дискриминирует Украину при создании зоны свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом ответственный секретарь комиссии Таможенного союза, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей ГЛАЗЬЕВ заявил в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Евросоюз использует двойные стандарты – хочет, чтобы Украина сняла все барьеры для своих товаров, но при этом сам не хочет пускать украинские товары на свои рынки.

«Это стремление заключается не в том, чтобы создать либеральную модель, а в том, чтобы эта либеральная модель была односторонней. То, что навязывается сегодня Украине, это асимметричная зона свободной торговли и явно дискриминационная», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он отметил, что Евросоюз во взаимоотношениях с Таможенным союзом постоянно требует снижать ветеринарно-санитарные требования для своих товаров, а сам навстречу не идет.

«Свои ценности ЕС хочет использовать для торгово-экономической экспансии. То есть, отношение к нам как к некоему колониальному пространству, которое всеми силами нужно демонтировать и оставить свободным для себя», - считает С.ГЛАЗЬЕВ.

Карикатура из сайта Полит.ру