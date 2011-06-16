Посол ФРГ: украинцы признают евростандарты, но не соблюдают

Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ считает, что граждане Украины ментально признают европейские стандарты, но в жизни их не придерживаются.

Такое мнение посол выразил в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос, что Украине не удалось осуществить за 20 лет ее независимости.

"Украинцы признают европейские стандарты, но сами в собственной жизни их часто не придерживаются. К сожалению, произошел определенный отход (от демократических стандартов) во время местных выборов. Мы должны внимательно следить за тем, чтобы Украина, если она и в дальнейшем будет идти в Европейский Союз, не сдавала своих достижений в области демократии, свободы прессы, свободы слова и собраний", - сказал Г.-Ю.ГАЙМЗЁТ.

В то же время дипломат считает, что за последние 10 лет Украина, невзирая на очень тяжелый старт, с экономической точки зрения, после распада Советского Союза, имеет положительные изменения.

"Это и экономический рост, и укоренение демократических принципов, завоеванных в 2006, 2007 и 2010 годах, а также ментальность молодых людей, в которой занял важное место Европейский Союз. Я это считаю важным прогрессом", - объяснил он.

Г.-Ю.ГАЙМЗЁТ считает, что положительные изменения в Украинском государстве сдерживал "усложненный советской властью процесс создания собственной идентичности, языковой вопрос, усиление всего украинского".