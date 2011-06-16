Кабмин закупит счетчики тепла для многоэтажек на 3,3 млрд. грн.

В госбюджете на 2012 год будет заложено 3,3 млрд. грн. на покупку счетчиков тепла для 180 тыс. многоэтажных домов (80% жилого фонда), пишет журнал WEEKLY.UA.

Не исключено, что параллельно будет принят закон об обязательном учете тепловой энергии за счет собственных средств жильцов или инвестиций.

На сегодняшний день расчет оплаты тепла производится по формуле, в которой некая средняя тарифная цена тепла (разная в разных регионах) умножается на общую площадь квартиры.

Принцип действия счетчика тепла прост: он измеряет температуру горячей воды на входе в отопительную систему дома и на выходе и перемножает разницы в этих температурах на количество прошедшей через системы воды. Правительство объявит конкурс среди производителей счетчиков тепла на оснащение ими украинских многоэтажек. Если исходить из средней рыночной цены счетчика, установка его в пятиэтажном доме обойдется в 10 тыс. грн., — объяснил экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО. Впрочем, температура в квартирах никак не будет зависеть от наличия счетчика тепла, от этого будет зависеть только цена отопления. И если она окажется заметно выше, чем сейчас, следующим этапом станет покупка жильцами и установка в своих квартирах или домах в целом энергосберегающих котлов.