Тимошенко думает, пенсионная реформа осчастливит только двух пенсионеров

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимым осуществление пенсионной реформы в таком виде, в каком ее предлагает власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время брифинга.

«Ошибочно называть эту пенсионную реформу пенсионной реформой. Это хаотические действия, которые с реформой ничего общего не имеют», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такая реформа непосредственно проводится по политическому решению Президента Украины, поскольку без этого невозможным было бы даже внесение соответствующего законопроекта в Верховную Раду.

Ю.ТИМОШЕНКО раскритиковала положения провластного законопроекта, в частности, относительно увеличения пенсионного возраста для женщин, увеличения пенсионного возраста для мужчин-госслужащих, уменьшения размера пенсий для работающих пенсионеров.

При этом, по ее словам, заверение властей об отмене так называемых VIP-пенсий является мифом.

Ю.ТИМОШЕНКО также критически отнеслась к предложению властей создать частные пенсионные фонды, поскольку, по ее убеждению, это превратится в существование очередных трастов.

«После осуществления пенсионной реформы ЯНУКОВИЧА наши пенсионеры перейдут на двухразовое питание – по понедельникам и пятницам, а все остальное время они будут вспоминать ЯНУКОВИЧА, глядя на его предвыборную программу... После реформы ЯНУКОВИЧА наши пенсионеры смогут себе позволить только хлеб и воду. И только два пенсионера будут счастливым – ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что ее фракция не будет голосовать за этот документ, а будет настаивать на рассмотрении альтернативного законопроекта о пенсионной реформе.