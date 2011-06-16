Власенко говорит, что Тимошенко успела прочитать лишь 4 из 14 томов дела

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не успела ознакомиться со всеми материалами уголовного дела о газовых соглашениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил ее защитник, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

С.ВЛАСЕНКО напомнил, что сегодня истекает срок ознакомления со всеми материалами этого дела период. «Невозможно было нормально ознакомиться с материалами», - сказал он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО успела ознакомиться лишь с 4 из 14 томов дела, а он как ее защитник - с 6.

Как сказал С.ВЛАСЕНКО, защитники Ю.ТИМОШЕНКО предупреждали Генеральную прокуратуру о невозможности изучить весь объем материалов. «Но никто этого не учитывал и было сделано, по сути, все, чтобы лишить ТИМОШЕНКО нормальной защиты в суде», - сказал он.