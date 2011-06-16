Точицкий: руководство ПАСЕ Тимошенко в Страсбург не приглашало

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Николай Точицкий заявляет, что руководство ПАСЕ не направляло официального приглашения Юлии Тимошенко для участия в сессии, которая будет происходить в Страсбурге с 20 по 24 июня этого года. Об этом сообщает агентство Украинские национальные новости.

Представитель Украины в ПАСЕ также сообщает, что в списке почетных гостей и ораторов Тимошенко нет.

На уточняющий вопрос, почему в печати появилась информация об официальном приглашении Тимошенко на сессию ПАСЕ, в представительстве допустили, что такое приглашение могло поступить от представителей Европейской народной партии и уточнили, что процедуры ПАСЕ предусматривают, что отдельные политические группы могут приглашать отдельных личностей.

Фотокопию приглашения, которое Тимошенко получила от альянса Европейской народной партии и христианских демократов, разместила на своем сайте Украинская правда.

Напомним, сессия ПАСЕ состоится 20-24 июня в Страсбурге.

Выступление украинского Президента запланировано на вторник, 21 июня. Кроме того, в понедельник, 20 июня, министр иностранных дел Константин Грищенко представит коммюнике Комитета министров Парламентской Ассамблеи.