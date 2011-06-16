В БЮТ вычислили, какого судью «любит» автоматизированная система

Защитник экс-премьер-министра, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО не исключает повторной попытки ареста Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое предположение С.ВЛАСЕНКО сделал в интервью газете «День» (№103 от 16 июня).

"Я не исключаю возможности повторения этой ситуации", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник в очередной раз отметил, что следователь установил нереальный срок для ознакомления с материалами уголовного дела, касающегося газовых соглашений 2009 года.

"Это же не просто прочитать, как роман. Это нужно детально проанализировать. Каждое слово играет роль. У нас Генпрокуратура работает, как пиар-агентство. Они бросают пиар-месседжи, которые вообще не соответствуют материалам дела. Они, например, незаконно провели три экспертизы, которые нам нужно проанализировать, понять. Ведь я не специалист в экономических вопросах. Следовательно, мне нужно провести консультации со специалистами. Подготовить ходатайство, если я считаю, что экспертиза не правильная", - объяснил С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО знакомится с материалами дела каждый день. «Мы с ней ежедневно только по несколько часов обмениваемся информацией. Плюс я отдельно смотрел и она отдельно смотрела. Еще я готовлю документы. Так, мы сняли 10 томов из 14 на фото. Сделали это за три дня, что тоже очень быстро. Это 2500 страниц в трех экземплярах. Ей, мне и контрольный. Это огромный кусок работы», - добавил С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, ограничение срока ознакомления с материалами объясняется желанием Генеральной прокуратуры быстро передать дело в суд.

"Они хотят сразу по окончании ознакомления сделать за один день обвинительное заключение на 300 страниц. И сразу направить материалы в суд. Опять дело традиционно попадет к судье ВОВКУ, которого очень "любит" автоматизированная система", - отметил С.ВЛАСЕНКО.