У Ющенко еще остались иллюзии относительно будущей Рады?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что «политическая палитра” будущей Верховной Рады серьезно не изменится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое мнение он выразил сегодня в интервью агентству Reuters во время рабочей поездки в Брюссель.

В то же время, по убеждению В.ЮЩЕНКО, изменятся принципы межфракционных взаимоотношений. “Должна быть уничтожена политическая коррупция и должна зародиться политическая культура межфракционного диалога. Это основной урок, который усвоили украинские политики», - подчеркнул Президент.

Также глава Украинского государства выразил свое виденье соотношения политических сил, которое прослеживается с периода выборов 2004, 2006 годов. Президент убежден, что соотношение политических сил востока и запада является равным, а политическая стабильность должна строиться на принципах взаимоуважения, ответственности и воплощения договоренностей.