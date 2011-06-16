Следственная комиссия ВР получила 100 жалоб от журналистов

За год деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давлению на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов Комиссия получила около ста жалоб от журналистов, профсоюзов и СМИ относительно препятствования журналистской деятельности.

Об этом сообщила УНИАН председатель ВСК Ирина ГЕРАЩЕНКО, рассказывая о заседании комиссии 15 июня, где был поддержан отчет по результатам годовой работы комиссии.

По ее словам, проанализировав состояние со свободой слова в Украине, в отчете комиссия выразила обеспокоенность увеличением случаев препятствования журналистской деятельности, особенно со стороны силовых структур. Также обеспокоенность ВСК вызвана невозможностью на практике защитить журналистов, пострадавших при выполнении профессиональных обязанностей, которым правоохранительные органы и суды, по сути, отказывают в открытии и рассмотрении дел по факту препятствования журналистской деятельности. Статья 171 УК Украины, к сожалению, почти не применяется.

ВСК обеспокоена и отсутствием прогресса в расследовании дела об исчезновении журналиста Василия Климентьева, непрозрачностью деятельности Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, увеличением случаев экономического давления на редакции со стороны владельцев и менеджмента, в первую очередь, в коммунальных и коммерческих медиа, что приводит к конфликту с коллективом, немотивированным увольнениям критически настроенных журналистов под предлогом сокращения редакций, полной зависимости коммунальной прессы от местной власти, которая нередко рассматривает редакции как свою собственность, пытается вмешиваться в работу коллектива, отсутствием реакции власти на критику со стороны медиа.

В свою очередь, депутаты – представители ВСК от Партии регионов Владимир ЛАНДИК и Владимир ЗУБАНОВ - поддержали отчет с замечаниями. В частности, они отмечают, что подавляющее большинство фактов, изложенных в жалобах журналистов и СМИ, не было подтверждено. Представители ПР, в частности, отмечают, что при нынешней власти более эффективно расследуется дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, оппозиция имеет свободный доступ к СМИ, а в критических оценках ситуации со свободой слова преобладает больше политическая составляющая, а не фактаж.

В то же время представители оппозиционных фракций, входящих в ВСК, разделяют позицию влиятельных международных институтов и организаций, которые выражают обеспокоенность ухудшением свободы слова в Украине. Депутаты от оппозиции отмечают, что растет количество случаев грубого поведения с журналистами со стороны Государственной охраны, силовых структур, увеличивается количество жалоб от региональных журналистов на давление со стороны местной власти. При этом, подчеркивают народные депутаты, все эти случаи не находят надлежащей реакции ни от правоохранительных органов, ни от власти.

Члены ВСК по результатам работы Комиссии разработали и зарегистрировали законопроекты, направленные на защиту прав журналистов. Они предлагают Верховной Раде включить эти документы в повестку дня и рассмотреть как можно скорее. В частности, законопроекты: «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения права журналистов на защиту источников информации)»; «О внесении изменений в Закон Украины «Об информации» (относительно обеспечения надлежащих условий для осуществления журналистами, работниками средств массовой информации профессиональной деятельности), который будет способствовать обеспечению принципов открытости и равенства в аккредитации и работе журналистов на мероприятии, где присутствуют лица, которые охраняются; «О внесении изменений в некоторые законы Украины по осуществлению наблюдательных полномочий Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания», которым предлагается сделать невозможным незаконные проверки каналов представителями Нацсовета совместно с органами прокуратуры.

Комиссия отметила важность активной позиции журналистов, медийних общественных организаций и профсоюзов в защите свободы слова, которые публично затрагивали проблемные вопросы отрасли, чем способствовали их решению.

Отчет ВСК будет представлен в пятницу, 17 июня, на заседании Верховной Рады.