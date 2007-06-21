У Ющенко есть конкретная просьба к ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с однодневным рабочим визитом в Королевство Бельгия.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что в Брюсселе глава Украинского государства по приглашению Президента Европейской народной партии Вильфреда МАРТЕНСА примет участие в саммите ЕНП.

Также запланированы встречи В.ЮЩЕНКО с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Во время визита Президента сопровождает заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

«Наше задание во время пребывания в Брюсселе – просить Евросоюз дать сигналы со стороны представителей ЕС на рабочей группе по вступлению Украины в ВТО», – слова Александра Чалого цитирует радио "Свобода".

По словам заместителя главы Секретариата, во время саммита Виктор Ющенко намеревается объяснить ситуацию относительно проведения в Украине досрочных выборов в Верховную Раду 30 сентября и, в частности, пригласить на них наблюдателей от европейских институций.

Кроме того, Виктор Ющенко планирует обсудить вопрос относительно подписания усиленного соглашения между Украиной и ЕС, упрощение визового режима и признание Голодомора