Международный форум «1941 год: немецкая сокрушительная война в Украине и ее участники»
Фонд „Память, Ответственность и Будущее“ приглашает во вторник, 21 июня, в 18.00 в Посольство Федеральной Республики Германия на пресс-конференцию Международного форума „Исторической Мастерской Европы“, который в этом году впервые пройдет в Киеве.
К 70-й годовщине нападения немецкого вермахта на Советский Союз и начала войны в Советском Союзе Немецкий федеральный фонд «Память, Ответственность и Будущее» и Институт глобальных и европейских студий г. Лейпцига 20-25 июня 2011 года впервые в Украине проведут Международный форум «Исторической Мастерской Европы» на тему «1941 год: немецкая сокрушительная война в Украине и ее участники». Целью форума является рассмотрение истории и памяти о характере событий, которые происходили в 1941-1945 гг. на украинской территории, а также рассмотрение частично конфликтных памятей о современной европейской истории с акцентом на Второй мировой войне. После проведения в городах Лейпциг, Вроцлав и Вильнюс, форум впервые в этом году состоится в Украине.
Вопросы, вынесенные на пресс-конференцию:
Международный форум „Исторической Мастерской Европы“.
Важность 70-й годовщины со дня нападения немецкого вермахта на Советский Союз для украинско-немецких отношений.
Политизация истории.
Тесное сотрудничество украинских и немецких историков, кооперация между городами Лейпциг и Киев в 2011 году, и другое.
В пресс-конференции примут участие:
Профессор, д-р. Штефан Требст, заместитель директора Лейпцигского центра „История и культура Центрально-Восточной Европы“ Университета Лейпцига, историк, автор концепции форума.
Мартин Бок, руководитель отдела „Критическое осмысление истории“, Фонда „Память, Ответственность и Будущее“.
Модератор - д-р. Кирилл Савин, руководитель Представительства Фонда имени Гайнриха Белля в Украине.
Пресс-конференция состоится по адресу: Посольство ФРГ в Украине, ул. Богдана Хмельницкого, 25.
Языки пресс-конференции: украинский и английский, с обеспечением перевода.
Для регистрации на пресс-конференциюнужно отправить запрос на oleksandra.bienert@gmx.de, где должно быть указано имя и фамилия, название СМИ и контактные данные.
Ответственная за работу с прессой на пресс-конференции -
Александра Бинерт
Фонд „Память, Ответственность и Будущее“
www.stiftung-evz.de
oleksandra.bienert@gmx.de
+49 176 481 338 62
в дни Форума: +38 095 14 77119.
Во время Международного форума состоится несколько публичных мероприятий, на которые приглашаются все заинтересованные:
21 июня - лекция Франка Голчевски “Освобождение или оккупация? Немцы и украинцы в 1941 году”, модератор Георгий Касьянов.
Начало: в 19.00.
Адрес: Посольство ФРГ в Украине, ул. Богдана Хмельницкого, 25. Нужно предварительно зарегистрироваться на oleksandra.bienert@gmx.de.
22 июня – демонстрация фильма “Назови свое имя” (2006), реж. Сергей Буковский. Украинский фильм тематизирует Холокост на основе интервью со свидетелями.
Начало: в 19.00.
Адрес: Киноклуб “Киево-Могилянской академии”, ул. Набережно-Крещатицкая, 27.
23 июня - подиумная дискуссия «1941 год: немецкая сокрушительная война, Холокост и украинское общество». В дискуссии будут принимать участие известные историки из Украины, Мюнхена и Гамбурга - Франк Гольчевски, Венди Ловер, Андрей Портнов и Юрий Шаповал.
Начало: в 19.00.
Адрес: „Дом учителя“, ул. Владимирская, 57.
*** Международный форум „Исторической Мастерской Европы“ организуется Немецким федеральным фондом «Память, Ответственность и Будущее» и Институтом глобальных и европейских студий г. Лейпцига и проводится в партнерстве с Представительством Фонда имени Гайнриха Белля в Украине. Финансирование форума осуществляется Фондом «Память, Ответственность и Будущее» в рамках программы “Историческая Мастерская Европы”. Программа “Историческая Мастерская Европы” поддерживает команды молодых научных работников, которые занимаются вопросами европейской памяти. Более детальная информация - на странице программы “Историческая Мастерская Европы” .