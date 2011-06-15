Международный форум «1941 год: немецкая сокрушительная война в Украине и ее участники»

Фонд „Память, Ответственность и Будущее“ приглашает во вторник, 21 июня, в 18.00 в Посольство Федеральной Республики Германия на пресс-конференцию Международного форума „Исторической Мастерской Европы“, который в этом году впервые пройдет в Киеве.

К 70-й годовщине нападения немецкого вермахта на Советский Союз и начала войны в Советском Союзе Немецкий федеральный фонд «Память, Ответственность и Будущее» и Институт глобальных и европейских студий г. Лейпцига 20-25 июня 2011 года впервые в Украине проведут Международный форум «Исторической Мастерской Европы» на тему «1941 год: немецкая сокрушительная война в Украине и ее участники». Целью форума является рассмотрение истории и памяти о характере событий, которые происходили в 1941-1945 гг. на украинской территории, а также рассмотрение частично конфликтных памятей о современной европейской истории с акцентом на Второй мировой войне. После проведения в городах Лейпциг, Вроцлав и Вильнюс, форум впервые в этом году состоится в Украине.

Вопросы, вынесенные на пресс-конференцию:

Международный форум „Исторической Мастерской Европы“.

Важность 70-й годовщины со дня нападения немецкого вермахта на Советский Союз для украинско-немецких отношений.

Политизация истории.

Тесное сотрудничество украинских и немецких историков, кооперация между городами Лейпциг и Киев в 2011 году, и другое.

В пресс-конференции примут участие:

Профессор, д-р. Штефан Требст, заместитель директора Лейпцигского центра „История и культура Центрально-Восточной Европы“ Университета Лейпцига, историк, автор концепции форума.

Мартин Бок, руководитель отдела „Критическое осмысление истории“, Фонда „Память, Ответственность и Будущее“.

Модератор - д-р. Кирилл Савин, руководитель Представительства Фонда имени Гайнриха Белля в Украине.

Пресс-конференция состоится по адресу: Посольство ФРГ в Украине, ул. Богдана Хмельницкого, 25.

Языки пресс-конференции: украинский и английский, с обеспечением перевода.

Для регистрации на пресс-конференциюнужно отправить запрос на oleksandra.bienert@gmx.de, где должно быть указано имя и фамилия, название СМИ и контактные данные.

Ответственная за работу с прессой на пресс-конференции -

Александра Бинерт

Фонд „Память, Ответственность и Будущее“

www.stiftung-evz.de

oleksandra.bienert@gmx.de

+49 176 481 338 62

в дни Форума: +38 095 14 77119.

Во время Международного форума состоится несколько публичных мероприятий, на которые приглашаются все заинтересованные:

21 июня - лекция Франка Голчевски “Освобождение или оккупация? Немцы и украинцы в 1941 году”, модератор Георгий Касьянов.

Начало: в 19.00.

Адрес: Посольство ФРГ в Украине, ул. Богдана Хмельницкого, 25. Нужно предварительно зарегистрироваться на oleksandra.bienert@gmx.de.

22 июня – демонстрация фильма “Назови свое имя” (2006), реж. Сергей Буковский. Украинский фильм тематизирует Холокост на основе интервью со свидетелями.

Начало: в 19.00.

Адрес: Киноклуб “Киево-Могилянской академии”, ул. Набережно-Крещатицкая, 27.

23 июня - подиумная дискуссия «1941 год: немецкая сокрушительная война, Холокост и украинское общество». В дискуссии будут принимать участие известные историки из Украины, Мюнхена и Гамбурга - Франк Гольчевски, Венди Ловер, Андрей Портнов и Юрий Шаповал.

Начало: в 19.00.

Адрес: „Дом учителя“, ул. Владимирская, 57.

*** Международный форум „Исторической Мастерской Европы“ организуется Немецким федеральным фондом «Память, Ответственность и Будущее» и Институтом глобальных и европейских студий г. Лейпцига и проводится в партнерстве с Представительством Фонда имени Гайнриха Белля в Украине. Финансирование форума осуществляется Фондом «Память, Ответственность и Будущее» в рамках программы “Историческая Мастерская Европы”. Программа “Историческая Мастерская Европы” поддерживает команды молодых научных работников, которые занимаются вопросами европейской памяти. Более детальная информация - на странице программы “Историческая Мастерская Европы” .