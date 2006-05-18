На хозяйку в огороде упал вертолет
10:38, 18 мая 2006Политика
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Инцедент произошел в Киевской области
Вчера в 18.35 в городе Белая Церковь Киевской области по ул.Буденного, 42, осуществил вынужденную посадку на приусадебный участок однодвигательный вертолет АКИ-3 (принадлежит ООО «КБ Аэрокоптер» г.Полтава).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, при выполнении вынужденной посадки вертолет повредил лопасти несущего винта в результате столкновения со столбом на приусадебном участке. В результате происшествия пострадал пилот вертолета и хозяйка усадьбы.
По данному факту проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Киевской области.
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