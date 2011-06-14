Королевская хочет поднять минимальную пенсию на 50%

Прежде чем проводить пенсионную реформу, необходимо принять пакет мер по детенизации, создать условия для нормального экономического развития, создания необходимого количества новых рабочих мест и увеличения поступлений в Пенсионный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время сегодняшнего заседания координационного совета Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

«Цель предложенной «реформы» сводится к минимизации дефицита Пенсионного фонда не за счет ликвидации коррупционных дыр в бюджете, сокращения расходов на госаппарат и отмену льгот для крупного бизнеса, а за счет резкого снижения социальных гарантий и повышения пенсионного возраста. Философия пенсионной реформы в исполнении правительства - за счет самих малоимущих сохранить возможности для обогащения власти и приближенного к ней бизнеса», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы требуем прекратить очередной социальный эксперимент - пенсионный - и начать изменения в стране с главного - с изменения экономической модели, что позволит за счет роста экономики, создания рабочих мест, роста реальных доходов людей решить проблему наполняемости Пенсионного фонда. И только после этого приступать к дальнейшим шагам», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в результате этой пенсионной реформы люди должны получить экономические стимулы работать больше, а решение о более позднем выходе на пенсию должно быть добровольным.

Также, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, при проведении пенсионной реформы государство должно гарантировать, что пенсии будут справедливыми, а начисленные пенсии будут выплачиваться в полном объеме.

Главной целью пенсионной реформы Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает обеспечение гражданам адекватной пенсии. В частности, депутат считает, что минимальная пенсия должна быть поднята на 50%.

«Мы считаем неприемлемым принятие пенсионной реформы, доработанной правительством всего за одну ночь. Если пенсионная реформа будет принята в нынешнем виде, Всеукраинская гражданская акция «Вперед» в течение лета будет заниматься организацией людей, доведением до общества своей позиции, а осенью мы проведем масштабные акции протеста», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Если и дальше будет разрушаться экономика и будут приниматься антисоциальные законы, мы сделаем так, чтобы лето было жарким не только для людей, но и для власти», - подчеркнула народный депутат.