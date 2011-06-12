Ющенко рассказал об истории, которая учит, «как стать украинцами»

Лидер партии «Наша Украина», экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что советский тоталитаризм ХХ-го века пытался уничтожить украинство, искоренить национальную память, особенности нашей ментальности, культуры и языка.

На этом он акцентировал, выступая в мемориальном комплексе Демьянов Лаз, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

«С этой целью в украинцев забирали землю, язык, культуру, историю, волю и жизнь. Истребляли под корень украинскую интеллигенцию, ее элиту. Садили в тюрьмы и расстреливали цвет украинской нации – украинских хлеборобов. Высылали в Сибирь. Убивали голодом», - отметил он.

По его мнению, именно поэтому Демьянов Лаз был засекречен, именно его и другие места трагедий нашего народа и скрывали от общественности.

«Поскольку такие страницы истории учат нас, как осмысливать свое национальное становление, как стать украинцами», - убежден экс-президент.

В.ЮЩЕНКО убежден, что трагедия Демьянового Лаза стоит в одном ряду с такими преступлениями, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр, Быковня или Катынский расстрел: «Она входит в черный список сталинского геноцида против Украины – терроризма, сведенного в ранг государственной политики».

В своей речи В.ЮЩЕНКО затронул также вопрос красных флагов и роли Украины во Второй мировой войне.

«Украина во Второй мировой войне потеряла 12,3 млн. людей. И когда нам говорят, что есть народ победитель, а вы, если хотите присоединиться – становитесь в сени, потому что победа могла быть полученная и без вас. Я не хочу стоять ни в чьих сенях, потому что мы – народ победитель», - заявил он.

Экс-президент напомнил, что в украинцев есть собственный символ победы – «это победы ли Ярослава Мудрого, или УНР, или УПА – это наш желто-голубой флаг. И иного не может быть».

В.ЮЩЕНКО в который раз отметил, что главной задачей для нашей страны является политика единения. «Наибольшей потребностью Украины является соборность. Если мы хотим видеть украинскую нацию в потуге, мы должны каждый день работать на ее соборность», - сказал бывший руководитель государства.