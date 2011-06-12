В День Святой Троицы премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пожелал украинцам веры в завтрашний день.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ, премьер в своем поздравлении сказал:

«В этот благословенный и радостный день поздравляю Вас с праздником Святой Троицы, когда мы вспоминаем событие сошествия Святого Духа на учеников Христа и образование Церкви Христовой», - заметил Н.АЗАРОВ в своем поздравлении, текст которого размещен на Правительственном портале.

По словам Н.АЗАРОВА, христианские ценности органически вошли в жизнь нашего народа, определили его исторические, духовные и культурные достижения, служили основой и символом жизненной и национальной самобытности украинцев.

«Желаю всем здоровья, радости, добра и любви. Пусть Всемогущий Господь оберегает каждую украинскую семью и укрепляет каждого из нас в вере и надежде в день завтрашний!», - отметил премьер-министр.