Ющенко - власти: Вам никто не поможет, и Россия в том числе

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня началось разочарование в отношениях между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время пребывания в Сумской области.

«Я считаю, что завороженность проходит – приходит разочарование», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в первые месяцы работы новой власти было осуществлено очень много визитов в Москву. «Было сделано так много визитов в Москву, что уже было неудобно считать, где кто спал. Кажется, этот медовый месяц уже прошел, и здравый смысл берет верх», - сказал экс-Президент.

Он убежден, что здравый смысл – это то, когда власть исходит из национальных интересов государства. «Вам никто не поможет, и Россия в том числе. К вам никто не придет с подносом и не скажет: «Вы знаете, это пожертвование, чтобы вам лучше было», скорее наоборот – придут с кнутом, чтобы содрать очередную шкуру», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он назвал большой ошибкой власти то, что она отказалась от настоящей паневропейской интеграции, провозгласила внеблоковый статус государства. «С такой политикой Украина неинтересна, она не является интересным партнером», - отметил бывший Президент.