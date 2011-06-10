Мастер-класс «Как продуктивно обучать сотрудников «своими силами»

В среду, 15 июня, в УНИАН в рамках в рамках работы Лаборатории "Сделай себя сам!" состоится мастер-класс Елены ЛАМАНОВОЙ «Как продуктивно обучать сотрудников «своими силами» без привлечения экспертов со стороны».

Как говорит Е.ЛАМАНОВА, «ученье – свет, а не ученье – тьма, - об этом знают все. Но далеко не все руководители могут справиться с такой задачей как обучение сотрудников своей компании или подразделения без привлечения экспертов со стороны. А это возможно! И каждый руководитель может этому научиться. Важно только разобраться в том, как, кого и для чего обучать. Приходите к нам на мастер–класс - разберёмся с этим вместе».

Мастер-класс будет полезен начинающим и будущим руководителям подразделений, руководителям с опытом, а также собственникам малого бизнеса и HR – специалистов компаний.

В ходе мастер-класса будут обсуждаться вопросы:

1. Обучение – это подарок или наказанье? Бывает по-разному. Какое обучение порадует ваших подчинённых.

2. Обучаемость как качество человека решает многое. Как определить способность кандидата быстро обучаться уже на собеседовании.

3. Обучение новых сотрудников компании в период испытательного срока, его эффективность и ожидаемый результат.

4. Наставничество как инструмент обучения сотрудников компании и подразделения. Как выбрать и чему обучать наставника, как оценить вклад наставника в подготовку новых сотрудников.

5. Коучинг как инструмент обучения подчинённых.

Дата: среда, 15 июня.

Время проведения: 18:30 – 21:30.

Место проведения: Киев, ул. Крещатик, 4, УНИАН.

Подробнее о записи на мастер-класс - http://seminars.unian.net/ukr/detail/97

*** Елена ЛАМАНОВА, коуч и тренер по управлению людьми в коллективе, основам коммерции, вопросам предпринимательства и деловых взаимоотношений в семейном бизнесе, владелец и ведущий специалист по обучению тренинговой компании «Триллиум™».

Предлагаемое занятие является фрагментом курса обучения «Школа Линейного Руководителя». Каждый мастер–класс Школы линейного руководителя – это полноценное занятие, продолжительностью три часа, включающее в себя как теорию, так и практические упражнения, нацеленные на: формирование личности руководителя, его управленческих умений, повышение его управленческой грамотности.

В результате посещения предлагаемого мастер-класса вы сможете: посмотреть на привычные вещи новым взглядом; узнать новое о себе и других людях; побывать в атмосфере творческого обучения и личностного роста; узнать, каким должно быть обучение, чтобы оно приносило радость, и было эффективным; понять, что можно о серьёзных вещах говорить просто и доходчиво; научиться управлять людьми системно, осознанно, с радостью; познакомиться с тренером и программой обучения лично, на практике опробовав возможности программы и тренера.