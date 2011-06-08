Путин про Украину, Ирак, Северную Африку и конъюнктуру

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что рост мировых цен на энергоносители, в котором вины России нет, не освобождает Украину от необходимости платить за них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Москве по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгоскомиссии.

«Мы понимаем: да, это дорого. Наверное. Но не мы создаем условия, при которых цены на энергоносители и нефть растут. Что, мы Ираком занимаемся? Нет. Мы занимаемся игрой на биржах на фьючерсы? Мы, что ли, создали такую ситуацию? Нет. Кто Северной Африкой занимается? Мы? Нет. Так складывается мировая конъюнктура по разным причинам. Мы здесь ни при чем. Но надо платить», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, так сложилась мировая конъюнктура.

«Когда в условиях кризиса упали уже цены на наши товары традиционные, на нефть, на газ, на металлы и объемы сократились, кто нам сказал: «ребята, получите дополнительный бонус, вам тяжело?». Нет, мы жили за счет накопленных ресурсов и накопленных резервов», - сказал российский премьер.

В тоже время В.ПУТИН отметил, что во время переговоров с украинским премьером Николаем АЗАРОВЫМ договорились, что переговоры по цене на газ будут продолжены.

«Мы понимаем проблемы и будем с этими проблемами работать», - сказал он.