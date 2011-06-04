Столичную гостиницу «Спорт» отдали Нацагентству по Евро-2012

Кабинет министров передал целостный имущественный комплекс государственного предприятия “Гостиница “Спорт” в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов.

Соответствующее распоряжение №477 от 23 мая размещено на сайте правительства.

Решение принято, говорится в документе, согласно предложению Министерства образования и науки, молодежи и спорта и Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012.