Столичную гостиницу «Спорт» отдали Нацагентству по Евро-2012
18:38, 04 июня 2011Политика
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Решение Кабмина
Кабинет министров передал целостный имущественный комплекс государственного предприятия “Гостиница “Спорт” в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов.
Соответствующее распоряжение №477 от 23 мая размещено на сайте правительства.
Решение принято, говорится в документе, согласно предложению Министерства образования и науки, молодежи и спорта и Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012.
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