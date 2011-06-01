В НУ напомнили: от смешанной системы выборов даже Россия отказалась
Заявление партии
Партия «Наша Украина» заявляет, что законопроект «О выборах народных депутатов», разработанный Министерством юстиции, ограничивает конституционное право граждан формировать парламент, а, следовательно, государственную политику.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.
По убеждению «нашеукраинцев», «власть возвращает избирательные правила времен олигархического режима КУЧМЫ, которые привели к полной потере влияния общества на деятельность парламента и власти в целом».
По мнению авторов заявления, данный проект закона имеет единственное назначение – «обеспечить безусловное доминирование Партии регионов и ее союзников в Верховной Раде, несмотря на любые результаты голосования граждан».
Как считают в «Нашей Украине», предложенная властью смешанная пропорционально-мажоритарная система ведет к искажению волеизъявления избирателей и политической коррупции. Это крайне неэффективная и коррупционная избирательная система, от которой давно отказались в большинстве европейских стран, включая Россию, подчеркивается в заявлении.
В партии констатируют, что выборы половины состава парламентского корпуса в одномандатных мажоритарных округах дают широкие возможности для материального подкупа избирателей, административного давления власти на кандидатов и последующего беспринципного голосования и фракционной миграции депутатов в парламенте
«Рядом с этим сохраняется коррупционная монополия руководства партий на формирование избирательных списков, по которым будет избираться другая половина парламента. Избранные по закрытым партийным спискам депутаты будут оторванными от избирателей», - отмечается в заявлении.
Также в «Нашей Украине» обращают внимание, что смешанная избирательная система формирует угрозу, что большинство депутатов в парламенте будут отстаивать интересы власти, крупного бизнеса и партийных лидеров, а не жизненные потребности своих избирателей.
Кроме того, по убеждению авторов заявления, прямым нарушением демократии является и предложение законопроекта увеличить избирательный барьер для прохождения партий в парламент с 3 до 5%. «Это значит, что голоса граждан, которые проголосуют за партии, не достигнутые 5%, будут распределены между партиями-победительницами вопреки воле этих избирателей. В 2007 году при барьере в 3% таких голосов было почти 24%. В случае, если избирательный барьер будет повышен до 5%, голоса почти половины избирателей будут украдены, а результаты голосования фактически сфальсифицированы», - подчеркивается в заявлении.
Также, отмечают в «Нашей Украине», намерение власти запретить участие в выборах блоков партий перечеркивает избирательные шансы большинства украинских партий, а, следовательно, резко сужает возможности выбора граждан.
При этом в партии отмечают, что правительственный законопроект содержит и ряд других норм, которые могут быть использованы для манипулирования избирательным процессом и фальсификации результатов голосования:
- порядок формирования избирательных комиссий дает возможности обеспечить значительное численное преимущество представителей власти в их составе;
- установление кворума на заседании на уровне половины состава избирательной комиссии и принятие решения комиссии большинством от собравшихся означает, что решения избирательной комиссии могут приниматься меньшинством ее членов;
- отказ от бюджетного финансирования предвыборной агитации и отсутствие государственной поддержки политических партий стимулирует коррупционное финансирование избирательного процесса;
- возможности для бесконтрольной выдачи открепительных удостоверений и массового голосования на дому создают риски использования их как инструментов фальсификации.
Учитывая это, парламентская группа «Нашей Украины» не будет поддерживать данный законопроект, подчеркивается в заявлении.
«Наша Украина» заявляет, что только выборы депутатов парламента по открытым региональным избирательным спискам обеспечат реальное народовластие в Украине.
«При такой избирательной системе граждане получат возможность реально влиять на формирование состава парламента, избирать депутатов, в соответствии с их политическими партийными позициями и профессиональными качествами, а депутаты будут нести прямую и персональную ответственность перед избирателями», - говорится в заявлении.
«Наша Украина» считает, что зарегистрированный в парламенте проект Избирательного кодекса, который получил позитивный вывод Венецианской комиссии, должен стать альтернативой правительственному законопроекту.
«Наша Украина» призывает всех украинских граждан, оппозиционных политических сил и общественных организаций совместно противодействовать намерениям власти ограничить избирательные права и стать вместе на защиту народовластия и честных выборов в стране.