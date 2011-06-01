Филарет: Должен вам сказать, нынешняя власть нас поддерживает. Только тайно

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ утверждает, что действующая украинская власть поддерживает УПЦ КП, но пытается эту поддержку не афишировать.

Об этом он заявил в интервью газете "Україна молода" (1 июня 2011 года).

По словам Патриарха, кое-кто пророчил, что при нынешнем, Президенте Украины Киевский патриархат исчезнет, «а поэтому начали работать на его уничтожение». "Но из того ничего не вышло. Почему? Да потому, что на нашу защиту стали общественные организации, политические партии демократического и патриотического направления. Хоть в светской жизни они и разъединены, дело защиты украинской церкви объединило их. А преодолеть ту силу, которую они представляют, внешняя сила уже не может. Поэтому состоялась и наша встреча с Президентом. С точки зрения новой власти, она была нежелательной. Но произошла. Это свидетельствует о том, что Киевский патриархат не уничтожен никакой властью", - сказал глава УПЦ КП.

При этом он добавил: "Должен вам сказать, и нынешняя власть нас поддерживает. Только тайно, чтобы мы не афишировали. А значит, они с нами. Мы благодарны им за это. Такая поддержка означает, что не только Киевский патриархат будет существовать - будет существовать и Украинское государство".

Касаясь темы деятельности в Украине УПЦ Московского патриархата, Патриарх ФИЛАРЕТ отметил, что в Московском патриархате духовенство и епископы постепенно склоняются к необходимости существования в Украине независимой церкви. "Это почувствовала Москва. Как и то, что УПЦ Московского патриархата - против имперской идеологии России. Поэтому в Москве решили: нужно эту церковь лишить самостоятельности и независимости в управлении, потому что они ведут к отходу от Белокаменной. Именно поэтому Патриарх КИРИЛЛ сейчас так часто приезжает в Украину, чтобы напомнить: он - глава этой церкви, а не митрополит ВЛАДИМИР. Это вызывает сопротивление епископата митрополита ВЛАДИМИРА, внутри Московского патриархата продолжается борьба", - отметил ФИЛАРЕТ.

По его словам, эта борьба - в интересах воплощения идеи создания в Украине единой поместной православной церкви, поскольку, по убеждению Патриарха, рано или поздно такая церковь появится. "Вы не заметили, что УПЦ МП уже не враждует с нами так, как 5-10 лет назад? Почему не враждует? Да потому, что на самом деле Киевский патриархат им нужен для существования... их самостоятельной и независимой в управлении церкви. Без нас у них давно бы уже отобрали такую самостоятельность и независимость", - отметил ФИЛАРЕТ.