Пискун признался, что по ночам лазит в холодильник, а жена ругается

Экс-генпрокурор, нардеп от партии Регионов Святослав Пискун во время веб-конференции в Газете по-киевски ошарашил посетителей сайта чисто “интернетовским” общением, совсем не присущим “официальному лицу” трижды генпрокурора...

Так Святослав Михайлович поведал одному пользователю Интернета, что ему нравится Валерия Заклунная из КПУ. Посоветовал другому: “Чувак, расслабся :)” Пообещал сетевой публике подарить одеколон Виктору Януковичу на день рождения. Гордо заявил, что дома ест “все подряд”. Но пожаловался, что жена ругается, когда он ночью лезет в холодильник.

Интернет-версия захвата ГПУ в изложении Пискуна выглядит так: “Конечно, было страшно. Но никакой драки между силовиками не было. Одни стояли с одной стороны стены, другие – с другой, а я стоял между ними, и говорил им: "Ребята, неужели вы больше любите Украину, чем я? Давайте ради Украины не поднимать драк и не совершать преступления". И они потихоньку разошлись - и "Беркут", и государственная охрана”.