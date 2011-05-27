Александрийская "Батькивщина" обратилась в Европейский суд

В Кировоградской области Александрийская городская организация ВО «Батькивщина» обратилась в Европейский суд по правам человека относительно отказа теризбиркома регистрировать кандидатов от партии на местных выборах в октябре 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе городской парторганизации.

Истцы обращают внимание суда на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. В иске отмечается, что Александрийская городская избирательная комиссия и Центризбирком избирательно принимали позитивные решения относительно местных политических партий.

«31 октября 2010 года кандидаты от ВО «Батькивщина» не принимали участия в выборах депутатов в Александрийский городской совет по многомандатному избирательному округу в связи с игнорированием и фактическим отказом избирательных комиссий возобновить нарушенные права партии», - говорится в иске, копией которой располагает УНИАН.

На данный момент заявление ожидает последующего хода в Страсбурге.

Как сообщал УНИАН, Александрийская городская ТИК несколько раз отказывала представителям ВО «Батькивщина» в регистрации, в том числе после решений Кировоградского окружного административного и Днепропетровского апелляционного судов, которые обязывали комиссию решить спорный вопрос в интересах партии.

В октябре прошлого года несколько активистов партии «Батькивщина» во главе с народным депутатом Валерием КАЛЬЧЕНКО проводили акцию голодовки знак протеста против действий Александрийской городской ТИК.