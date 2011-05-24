Тимошенко говорит, что о возможном аресте ее предупредили еще вчера

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее не арестовали благодаря давлению людей и СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня возле Генпрокуратуры.

«Я глубоко убеждена, что после того, как они объявили постановление о задержании и после того, как они сказали, что будут нас вывозить в Печерский суд, и эта информация стала публичной – именно под давлением вас всех, кто пришел к Генпрокуратуре, средствам массовой информации, я хочу поблагодарить всех журналистов… Я хочу поблагодарить все страны, которые поддержали меня в это трудное время. Я убеждена, что под этим давлением они вынуждены были отступить и отменить буквально через несколько часов свое постановление о задержании, и изменить на постановление об освобождении», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что эти действия говорят о том, что власть боится, и у нее есть страх. «Что мы с вами, если объединимся как одна большая украинская семья, мы можем их погнать так быстро, что они забудут дорогу в Украину. Это говорит о силах, которые имеет гражданское общество, о силах, которые имеет народ Украины, журналисты в Украине. Безгранично сильное может быть гражданское общество, если захочет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поблагодарила всех, кто пришел ее поддержать. Она еще раз отметила, что в ее действиях никогда не было состава преступления. «Я вчера была предупреждена о том, что такая агрессия и такие действия (по задержанию – УНИАН) возможны. Но я никогда никуда не буду прятаться. Я буду ходить в эту Генеральную прокуратуру, хотя она не является Генеральной прокуратурой. Это орган, который приватизирован криминальными элементами, которые прорвались во власть. Суды ими приватизированы также. Я буду ходить для того, чтобы просто продемонстрировать, что эту мафию можно не бояться. Что можно не склонять колени, что можно не бояться всего, что они готовят», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила уверенность, что сегодняшние действия против нее не являются последними посягательствами на ее свободу и на свободу людей, которые сегодня способны бороться против власти.