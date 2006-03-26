Ночь выбора-2006 в прямом эфире

26 - 27 марта УНИАН совместно с Национальной телекомпанией Украины, телеканалом “Эра”, “Украинским домом” и Международным фондом “Відродження” проводят круглосуточную акцию...

УНИАН будет вести прямую видео-трансляцию в Интернет http://www.unian.net/ukr/parliamentary_night/

mms://media.wnet.ua:1755/unian_online.asf (видео)

http://media.wnet.ua:8000/unian_online.mp3.(аудио)

На время проведения ток-шоу УНИАН откроет для свободного доступа ленту новостей он-лайн.

Ток-шоу начнется 26 марта в 19.00 в конференц-зале УНИАН (ул. Крещатик, 4).

На вопросы журналистов ответят официальные наблюдатели, представители Комитета избирателей Украины, политологи, представители политических партий и общественных организаций.

СЕГОДНЯ В УНИАН:

19-00 - открытие пресс-центра, презентация акции

19-15 - брифинг Комитета избирателей Украины о ходе выборов 2006

19-45 - брифинг представителя коалиции "Свобода выбора" Игоря Маркова посвящен сравнительному анализу расходов на парламентские выборы

20-00 - презентация новой политической силы «Большая Украина» при участии инициаторов Игоря Гекко, Ирины Самариной, Руслана Каплуновского, Веры Лариной, Вячеслава Бондаренко.

20-30 - включение из ЦВК, брифинг политологов

21-00 - брифинг инициаторов всеукраинской акции «День СЕКС-оздоровления нации» и создание «Партии Развития Личности – Союз Эволюционно Конструктивных Сил» (в дальнейшем – ПРО-СЕКС).

21-15 - брифинг представителя Оппозиционного блока "НЕ ТАК" Степана Гавриша о нарушениях в ходе голосования.

В 21.45 участники ток-шоу в УНИАН перейдут в “Украинский дом”, где присоединяются к зрителям ток-шоу, организованного телеканалами “УТ-1” и “Эра”. В это время репортеры УНИАН будут передавать на основную ленту агентства и на сайт unian.net он-лайновые новости о ходе ток-шоу в “Украинском доме”. Эти новости будут фиксироваться в архивах и базе данных УНИАН.

В УКРАИНСКОМ ДОМЕ:

21-00 - начало работы пресс-центра

22-02 - 22-30 - пресс-конференция национального экзит-пола. В пресс-конференции примут участие: Илько Кучерив, Ирина Бекешкина, Владимир Паниотто, Андрей Быченко – участники будут определяться социологическим консорциумом

22-30 –23-00 - пресс-конференция аналитических групп Общественной кампании “Осознанный выбор 2006” . В работе примут участие: Ростислав Левицкий, Сергей Панцир, Денис Полтавец, Ольга Коловицкова, Людмила Галицина, Роман Куйбида

23-00 - 23-10 - брифинг Общественного Совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года . В работе примут участие - Виталий Бойко, Александр Ельяшкевич

23-10- 23-34 - пресс-конференция Евгения Кушнарева

23-35-24-00 брифинг Общественной кампании “Осознанный выбор 2006” . В работе примут участие: Игорь Когут, Роман Кобец, Евгений Быстрицкий

00-00- 00-13 брифинг от Общественного совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года. В работе примут участие: Юлия Тищенко, Инна Пидлуская

00-13 – 00-30 пресс-конференция Юрия Еханурова (уточняется)

00-39 – 00-50 - брифинг Комитета избирателей Украины. В работе примут участие: Игорь Попов, Александр Черненко

00-50 – 01-10 - брифинг о региональной кампании Общественной кампании “Осознанный выбор 2006”. В работе примут участие: Сергей Квит, Андрей Когут

01-10 - 01-30 - пресс-конференция Александра Турчинова (уточняется)

01-30 - 02-00 пресс-конференция Национального экзит-пола. Окончательные данные

02-00 – 03-00 экспертный круглый стол Общественной кампании “Осознанный выбор - 2006” В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. В работе примут участие: Игорь Когут, Александр Чекмышев, Валерий Иванов, Наталия Лигачева-Чернолуцкая, Сергей Квит, Андрей Когут, Юлия Тищенко, Александр Ельяшкевич, Алексей Тарасов, Владимир Яворский и представители Экспертных Групп

С 03-00 до 06-00 - перерыв.

06-10 – 06-40 - пресс-конференция МАРКА СИВЦА члена объединенной делегации наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и НАТО

06-40 – 07-00 - брифинг социологов на тему: “Мотивация избирателей”. В работе примет участие Ирина Бекешкина

07-00 – 07-20 - брифинг Общественного Совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года .В работе примет участие Александр Ельяшкевич

07-20 – 07-40 - пресс-конференция политика от Социалистической партии Украины

07-40 – 08-00 - перспективы общественной мониторинговой деятельности в рамках общественной кампании “Осознанный выбор 2006” . В работе примут участие: Игорь Бураковский, Игорь Когут, Роман Кобець

08-10 – 08-30- пресс-конференция Владимира Литвина

08-40 – 09-20- пресс-конференция Олега Рыбачука

Телефон для акредитации: 489-00-50