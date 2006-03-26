Ночь выбора-2006 в прямом эфире
26 - 27 марта УНИАН совместно с Национальной телекомпанией Украины, телеканалом “Эра”, “Украинским домом” и Международным фондом “Відродження” проводят круглосуточную акцию...
26 - 27 марта УНИАН совместно с Национальной телекомпанией Украины, телеканалом “Эра”, “Украинским домом” и Международным фондом “Відродження” проводят круглосуточную акцию...
УНИАН будет вести прямую видео-трансляцию в Интернет http://www.unian.net/ukr/parliamentary_night/
mms://media.wnet.ua:1755/unian_online.asf (видео)
http://media.wnet.ua:8000/unian_online.mp3.(аудио)
На время проведения ток-шоу УНИАН откроет для свободного доступа ленту новостей он-лайн.
Ток-шоу начнется 26 марта в 19.00 в конференц-зале УНИАН (ул. Крещатик, 4).
На вопросы журналистов ответят официальные наблюдатели, представители Комитета избирателей Украины, политологи, представители политических партий и общественных организаций.
СЕГОДНЯ В УНИАН:
19-00 - открытие пресс-центра, презентация акции
19-15 - брифинг Комитета избирателей Украины о ходе выборов 2006
19-45 - брифинг представителя коалиции "Свобода выбора" Игоря Маркова посвящен сравнительному анализу расходов на парламентские выборы
20-00 - презентация новой политической силы «Большая Украина» при участии инициаторов Игоря Гекко, Ирины Самариной, Руслана Каплуновского, Веры Лариной, Вячеслава Бондаренко.
20-30 - включение из ЦВК, брифинг политологов
21-00 - брифинг инициаторов всеукраинской акции «День СЕКС-оздоровления нации» и создание «Партии Развития Личности – Союз Эволюционно Конструктивных Сил» (в дальнейшем – ПРО-СЕКС).
21-15 - брифинг представителя Оппозиционного блока "НЕ ТАК" Степана Гавриша о нарушениях в ходе голосования.
В 21.45 участники ток-шоу в УНИАН перейдут в “Украинский дом”, где присоединяются к зрителям ток-шоу, организованного телеканалами “УТ-1” и “Эра”. В это время репортеры УНИАН будут передавать на основную ленту агентства и на сайт unian.net он-лайновые новости о ходе ток-шоу в “Украинском доме”. Эти новости будут фиксироваться в архивах и базе данных УНИАН.
В УКРАИНСКОМ ДОМЕ:
21-00 - начало работы пресс-центра
22-02 - 22-30 - пресс-конференция национального экзит-пола. В пресс-конференции примут участие: Илько Кучерив, Ирина Бекешкина, Владимир Паниотто, Андрей Быченко – участники будут определяться социологическим консорциумом
22-30 –23-00 - пресс-конференция аналитических групп Общественной кампании “Осознанный выбор 2006” . В работе примут участие: Ростислав Левицкий, Сергей Панцир, Денис Полтавец, Ольга Коловицкова, Людмила Галицина, Роман Куйбида
23-00 - 23-10 - брифинг Общественного Совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года . В работе примут участие - Виталий Бойко, Александр Ельяшкевич
23-10- 23-34 - пресс-конференция Евгения Кушнарева
23-35-24-00 брифинг Общественной кампании “Осознанный выбор 2006” . В работе примут участие: Игорь Когут, Роман Кобец, Евгений Быстрицкий
00-00- 00-13 брифинг от Общественного совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года. В работе примут участие: Юлия Тищенко, Инна Пидлуская
00-13 – 00-30 пресс-конференция Юрия Еханурова (уточняется)
00-39 – 00-50 - брифинг Комитета избирателей Украины. В работе примут участие: Игорь Попов, Александр Черненко
00-50 – 01-10 - брифинг о региональной кампании Общественной кампании “Осознанный выбор 2006”. В работе примут участие: Сергей Квит, Андрей Когут
01-10 - 01-30 - пресс-конференция Александра Турчинова (уточняется)
01-30 - 02-00 пресс-конференция Национального экзит-пола. Окончательные данные
02-00 – 03-00 экспертный круглый стол Общественной кампании “Осознанный выбор - 2006” В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. В работе примут участие: Игорь Когут, Александр Чекмышев, Валерий Иванов, Наталия Лигачева-Чернолуцкая, Сергей Квит, Андрей Когут, Юлия Тищенко, Александр Ельяшкевич, Алексей Тарасов, Владимир Яворский и представители Экспертных Групп
С 03-00 до 06-00 - перерыв.
06-10 – 06-40 - пресс-конференция МАРКА СИВЦА члена объединенной делегации наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и НАТО
06-40 – 07-00 - брифинг социологов на тему: “Мотивация избирателей”. В работе примет участие Ирина Бекешкина
07-00 – 07-20 - брифинг Общественного Совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года .В работе примет участие Александр Ельяшкевич
07-20 – 07-40 - пресс-конференция политика от Социалистической партии Украины
07-40 – 08-00 - перспективы общественной мониторинговой деятельности в рамках общественной кампании “Осознанный выбор 2006” . В работе примут участие: Игорь Бураковский, Игорь Когут, Роман Кобець
08-10 – 08-30- пресс-конференция Владимира Литвина
08-40 – 09-20- пресс-конференция Олега Рыбачука
Телефон для акредитации: 489-00-50