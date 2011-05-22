Гузар: Красный флаг - это символ издевательства

Для львовян красный флаг является символом тяжелых времен и издевательств. Об этом заявил экс-глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар в интервью "5 каналу".

"Так называемая Победа в Отечественной войне принесла для населения Украины, и не только на Западе, в западных областях, но и на Востоке, в восточных областях, очень невеселые времена большевистского режима. Когда было уничтожено много миллионов людей, украинцев, по всей территории Украины", - отметил Л.Гузар.

"Поэтому у людей, сознательных украинцев, очень негативное отношение к тем временам… Красный флаг - это символ тех времен, это не символ Украины, это не символ свободы. Это символ издевательства, это символ очень тяжелых для нашего народа времен", - подчеркнул архиепископ.

Напомним, 9 мая представители "Родины" и "Русского единства" из Крыма и Одессы 9 мая развернули на Холме Славы во Львове 30-метровое знамя Победы.

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