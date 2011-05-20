Съезд «Батькивщины» назвал основные направления деятельности партии

Делегаты съезда Всеукраинского объединения «Батькивщина» решили, что основным направлением деятельности политической силы на ближайший период будет усиление взаимодействия с гражданским обществом, а также недопущение изменения избирательного законодательства в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом говорится в постановлении второго этапа X съезда ВО «Батькивщина», который состоялся сегодня.

«Обязать Политический совет партии, его Президиум, Исполнительный секретариат и территориальные партийные организации: усилить взаимодействие с гражданским обществом в целом: с неправительственными общественными организациями, молодежными объединениями, профсоюзами - с предоставлением им посильной организационной поддержки», - говорится в документе.

Постановлением съезда также дано поручение всем членам партии, ее руководящим и местным органам - считать приоритетом предоставление организационной и другой поддержки участникам акций протеста против социально-экономической и гуманитарной политики власти, мониторинг протестных настроений и саму организацию подобных акций, чтобы мобилизовывать общество на активную защиту независимости страны, гражданских прав и свобод.

Кроме того, съезд партии коснулся темы очередных парламентских выборов. В частности, в постановлении II этапа X съезда партии «Батькивщина» речь идет о поручении членам партии - народным депутатам сделать все от них зависящее, чтобы не допустить принятия нового закона о выборах.

По убеждению участников съезда, новый закон закладывает механизм искажения волеизъявления людей. Постановление съезда призывает народных депутатов от «Батькивщины» настаивать на проведении выборов 2012 на основе действующего закона, «который хорошо зарекомендовал себя во время избирательных кампаний 2006 и 2007 годов в соответствии с авторитетными международными оценками, обеспечил прозрачное, честное проведение выборов».

Единственно возможным изменением в закон о выборах, согласно принятому постановлению съезда, в «Батькивщине» считают переход к открытым партийным спискам.