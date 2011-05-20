В ПР похвастали, что Табачник закрывает школы не так как при Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Максим ЛУЦКИЙ заявляет, что больше всего школ в Украине было закрыто не при нынешнем правительстве, а во времена премьерства Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом М.ЛУЦКИЙ сказал, комментируя обвинения оппозиции в массовом закрытии школ при нынешней власти.

М.ЛУЦКИЙ заметил, что согласно статистике во время премьерства Ю.ТИМОШЕНКО в Украине было закрыто 640 школ, что почти в 6 раз превышает количество школ, закрытых новым правительством.

«Со статистикой трудно спорить. И почему-то команда ТИМОШЕНКО о такой статистике вспоминать не хочет», - заявил депутат.

При этом, по его словам, частично эти школы были закрыты, несмотря на введение моратория на закрытие школ в декабре 2008 года. Таким образом, с декабря 2008-го по март 2009-го было закрыто 395 школ вопреки законодательству, отметил М.ЛУЦКИЙ.

Он сообщил, что за время премьерства Николая АЗАРОВА было закрыто 111 школ. «Но, в отличие от предыдущего правительства, мы действуем ответственно и последовательно. Ведь ни одного безосновательного или незаконного закрытия школ нет. Этот процесс направлен в первую очередь на оптимизацию сети школ», - отметил народный депутат.

М.ЛУЦКИЙ также заметил, что правительство направляет значительные средства на приобретение школьных автобусов для обеспечения транспортировки детей в учебные заведения. Он напомнил, что только в 2010 году государство приобрело 170 автобусов. Народный депутат также отметил, что в этом году запланировано купить еще около 250 автобусов для перевозки детей в школу.

«А вот правительство ТИМОШЕНКО, о чем также красноречиво свидетельствует статистика, не профинансировало купли ни одного школьного автобуса. Очень странно, что именно ее команда, которая в течение нескольких лет системно уничтожала систему образования и науки, в настоящее время очень рьяно пытается найти хоть какие-то пробелы в действиях провластной команды», - добавил М.ЛУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, заместитель Председателя ВР Николай ТОМЕНКО заявил, что инициатива министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА закрыть "больше 10% школ в Украине (а это свыше 2 тысяч школ) не идет в сравнение с количеством закрытых школ ни при одном из министров и превышает количество закрытых школ в Украине за период 20-летия Независимости".