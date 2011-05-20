Министр просит украинцев скинуться на корвет

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ призывает украинцев помочь средствами, чтобы построить корабль класса “корвет”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны, об этом он заявил вчера во время торжественного открытия четвертого сезона международных парусных соревнований “WindMaster Regatta 2011”, которое состоялось в акватории Киевского водохранилища.

“Поддержим инициативу ветеранов флота и построим украинский корвет на народные средства”, - призвал М.ЕЖЕЛЬ.

“Я лично отдаю на строительство украинского корвета свое месячное денежное обеспечение”, - подчеркнул министр обороны.

Он выразил уверенность, что в Украине найдутся многие люди, которые также примут участие в строительстве “народного корабля”. “Кстати, как только был обнародован соответствующий финансовый счет, как начали поступать деньги от граждан”, - добавил М.ЕЖЕЛЬ.

Как сообщалось, построить корвет за народные средства поставили целью ветераны отечественного флота в Севастополе, которые приняли решение учредить благотворительную организацию “Фонд возрождения Украинского флота”.