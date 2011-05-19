Дело Луценко: «несоответствие обвинений и наказания» очевидно?

Дело бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО показывает, что власть в Украине и репрессивная, и некомпетентная.

Об этом в комментарии "Політичній думці" заявил профессор политологии Ратгерского университета (США) Александр МОТЫЛЬ.

По его словам, ”несоответствие обвинений и наказания бросается в глаза”.

По мнению А.МОТЫЛЯ, власть не рассчитывала, что Ю.ЛУЦЕНКО будет голодать, поэтому теперь в опасности и Ю.ЛУЦЕНКО, и сама власть.

"Власть должна была знать, что именно ЛУЦЕНКО способен на такой радикальный шаг, как голодовка, возможно, вплоть до смерти. Но "януковичи" не способны на стратегическое мышление. И теперь ЛУЦЕНКО в угрозе, но и власть тоже", - отметил политолог.

По словам А.МОТЫЛЯ, если власть попробует Ю.ЛУЦЕНКО выпустить, то все могут интерпретировать это как слабость. В то же время, по его убеждению, отсутствие какой-то гуманной реакции со стороны власти на голодовку будут министра будут интерпретировать как жестокость грубого режима.

"Антирежимные настроения растут по всей Украине, а здесь возможна искра...", - отметил политолог.

А.МОТЫЛЬ заметил, что арестом Ю.ЛУЦЕНКО власть намеревалась испугать оппозицию и общество, однако у нее ничего не вышло.

"Дело ЛУЦЕНКО показывает, что власть и репрессивная, и некомпетентная. Януковичи думали, что, арестовав ЛУЦЕНКО, смогут испугать оппозицию и общество, и равнозначно избежать особой критики со стороны Запада, который ЛУЦЕНКО не знает. Несколько месяцев уже было вроде бы все в порядке. ЛУЦЕНКО сидел, и никто особенно не волновался. Его голодовка вдруг все изменила", - отмечает американский политолог.

Теперь, убежден политолог, всем в Украине понятно, что дело Ю.ЛУЦЕНКО - это преследование, а не просто арест.

"Запад тоже обратил внимание на ЛУЦЕНКО, который голодовкой наглядно превращается в мученика", - считает А.МОТЫЛЬ.

Кроме того, журналистка-международница (Франция) Алла ЛАЗАРЕВА считает, что поведение украинской власти в деле Ю.ЛУЦЕНКО дискредитирует Украину как европейское государство.

"Несоответствие обвинений и наказания бросается в глаза. Такие обвинения в принципе не могут быть основанием для превентивного лишения свободы. Такие действия дискредитируют Украину как европейское государство, доказывают, что украинское правосудие больше отвечает сталинским, чем западным стандартам", - заявила она в комментарии "Політичній думці".

Журналистка также обращает внимание на специфику приобщенных к делу стражей порядка.

"Грустно наблюдать за тем, что к выполнению таких сомнительных производств находится столько молодых и не очень молодых следователей, судей, прокуроров и других представителей силовых структур", - отметила А.ЛАЗАРЕВА.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку, протестуя против решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая ЛУЦЕНКО забрали из следственного изолятора в больницу скорой помощи Киева, где он находится сейчас.

17 мая уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО Генпрокуратура направила в Печерский райсуд Киева для рассмотрения.