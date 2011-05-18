УНП требует признать депортацию крымских татар актом геноцида

Крымская организация Украинской народной партии требует от власти на государственном уровне признать депортацию крымских татар коммунистическим режимом в мае 1944 года актом геноцида и преступлением против человечности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской организации УНП, такое убеждение высказал председатель Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН.

«67 лет назад коммунистическая власть совершила свое очередное преступление: в то время как 51% мужчин - крымских татар были мобилизованы и воевали в рядах советской армии, а 11% партизанили в крымских горах, весь народ, собственно, преимущественно старики, женщины и дети были принудительно выселены. За 2,5 суток в товарные вагоны были брошены по меншей мере 180 тыс. 14 граждан - на самом деле гораздо больше, - которые были отселены за тысячи километров в Среднюю Азию», - заявил О.ФОМУШКИН.

Кроме того, напомнил он, "после освобождения Крыма Сталин распорядился выселить на Урал и в Башкортостан 16 000 греков, 9 тыс. 800 армян, 12 тыс. 600 болгар". «Таким образом, действия коммунистической власти, в соответствии с Конвенцией ООН «О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него», подпадают под определение геноцида, поскольку для крымских татар были намеренно созданы жизненные условия, которые рассчитаны на полное или частичное уничтожение», - отметил глава Крымской организации УНП.