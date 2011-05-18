Завтра милиция усилит охрану метро в Киеве

Киевская милиция призывает участников всеукраинской акции протеста «Вперед!», которая согласно заявкам должна состояться завтра под стенами ВР, соблюдать правопорядок.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Мы призываем участников акции вести себя, не нарушая общественный порядок», - сказали в милиции.

По данным ЦОС, согласно поданным заявками, на завтра ожидается прибытие более 13 тысяч человек в центр Киева, которые намереваются принять участие в акции протеста.

В соответствии с этими данными, милиция намерена «выставить» на охрану общественного порядка около 700 работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Также в милицейском главке отметили, что работникам ГАИ дано поручение организовать надлежащее регулирование дорожного движения в центре Киева во время проведения акции.

В связи с указанным событием будет усилена охрана работниками милиции станций метро «Почтовая площадь», «Житомирская», «Лесная», «Лыбидская», «Выдубичи», «Арсенальная», «Майдан незалежности» и «Крещатик».