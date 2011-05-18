Янукович призывает украинцев к гражданскому миру

Без согласия и гражданского мира Украина не сможет успешно развиваться. Об этом, как сообщает официальный сайт главы государства, Президент Украины Виктор Янукович заявил в своем Обращении в связи с 67-й годовщиной депортации из Крыма крымских татар и лиц других национальностей.

"Мы по праву гордимся тем, что за годы независимости в Украине не было серьезных межнациональных конфликтов. Это свидетельствует, что мы – единый народ, монолитность которого не удастся нарушить никогда и никому, но впереди еще много работы", - говорится в обращении.

Глава государства признал несовершенство межэтнонациональной политики в государстве: "Нужно совершенствовать основы государственной этнонациональной политики, утверждать межкультурный диалог и толерантность в общественной жизни, активизировать решение проблем, связанных с обустройством на родительской земле депортированных и их потомков".

По словам Президента, обретение Украиной независимости открыло для выселенцев путь к родной земле, "и теперь мы можем гордиться разнообразием нашего многонационального культурного наследия".

"Мы должны осознать, что согласие и гражданский мир – это наше самое ценное достижение и залог успешного развития", - подчеркнул Президент.

Напомним, 9 мая во Львове вспыхнули конфликты между сторонниками "Свободы" и людьми, праздновавшими День Победы. После инцидентов 17 человек обратились в травматологические пункты больниц Львова. Один из членов "Свободы" был госпитализирован с пулевым ранением из травматического пистолета.