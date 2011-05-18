Табачник похвастал, что у него уже заготовлено место на Байковом

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник после заседания правительства сказал журналистам, что не боится отставки в связи с недостатком учебников в школе, передает корреспондент Украинских Национальных Новостей.

Он отметил, что государственный заказ по обеспечению школ учебниками был выполнен на 100% в рамках тех средств, которые были выделены. "Конечно, что средств на все учебники не хватает, поэтому нет стопроцентного обеспечения. Это констатировала прокуратура, что есть 87% (от нужных средств. - Ред.)", - добавил Д.Табачник.

Он также отметил, что на данный момент его ведомство сверяет распределение тиражей учебников.

На уточняющий вопрос журналистов, как он относится к тому что в связи с такой ситуацией предполагают его отставку, министр ответил: "Вы об этом мечтаете, но не делайте свои мечты достоянием действительности. Я к этому отношусь спокойно. Человек, который единственный из всего правительства не нуждается, по крайней мере за государственный счет, в участке на Байковом кладбище, потому что имеет там семейный уже 150 лет, ничего не боится".