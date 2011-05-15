СМИ: состояние Луценко резко ухудшилось

Жена экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирина заявляет, что состояние ее мужа ухудшилось.

"Юра поднимается с постели только в случае крайней необходимости", - сказала она после посещения Луценко в больнице в воскресенье, сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

По словам Ирины Луценко, на сегодня ее муж потерял в весе 21 кг, снова появился запах ацетона. Кроме того, у него постоянные головокружения, он теряет координацию движения. "Под вечер у мужа уже два дня повышается температура тела", - добавила жена экс-министра.

"Если еще вчера он спокойно говорил, хоть и хриплым голосом, то сегодня я его уже еле слышала, ему трудно говорить, я уже не говорю о просмотре телевизора или чтении книг. Его организм полностью истощен и измучен", - приводит его слова Украинская правда.

Ирина Луценко также добавила, что фото ее мужа моментально бы развеяло все комментарии прокуратуры о его стабильном состоянии здоровья.