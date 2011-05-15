Янукович призывает чтить память жертв политических репрессий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает украинцев почтить память жертв политических репрессий.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении главы государства к украинскому народу в День памяти жертв политических репрессий.

«Сегодня Украина склоняет головы перед памятью миллионов людей, ставших жертвами тоталитарного режима в 30-40-е годы прошлого века», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент констатировал, что «сталинская репрессивная машина истребляла всех, кто пытался свободно мыслить, говорить, действовать, творить. Подвергались неправедному суду, заключались, истязались, выселялись на чужбину лучшие представители общества. Жертвами репрессий становились интеллигенция и священники, рабочие и крестьяне, мужчины, женщины и дети».

В.ЯНУКОВИЧ призвал украинцев вспомнить в этот день всех тех, кто был уничтожен карательной системой, – независимо от их взглядов, национальности, вероисповедания.

«Считаю необходимым продолжать поиск и установление имен людей, чей прах покоится в местах захоронений жертв политических репрессий в разных уголках Украины. Повседневную заботу государства должны чувствовать граждане, пережившие времена террора», - отметил глава государства.

Президент выразил убеждение, что «память о невинно убиенных не угаснет никогда, потому что это нужно не только близким, родным, это нужно всем нам, живым».

«Память объединяет нас, ежедневно напоминает о ценности свободы и независимости, придаёт нам сил и воли для укрепления собственного государства, утверждения демократии, свободной и достойной жизни каждого человека”, - говорится в обращении.