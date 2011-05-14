Прокуратура уже поняла, что «Беркут» в драке под ВР действовал правильно

Прокуратура даст оценку сегодняшнему инциденту возле парламента после изучения соответствующих материалов.

Об этом сообщил сегодня журналистам начальник ЦСО ГУ МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ПОЛИЩУК сообщил, что прокуратура изучит все документальные материалы журналистов, очевидцев событий и оперативной съемки.

Он отметил, что Окружной Административный суд Киева запретил устанавливать возле здания ВР палатки и поэтому бойцы «Беркута» действовали в этой ситуации в соответствии со своими функциональными обязанностями. «Это понятная ситуация и работники милиции действовали согласно функциональным обязанностям. Они должны, во-первых, обеспечить охрану общественного порядка, и, во-вторых, не дать установить палатки. Если было неповиновение работникам милиции людей, или какие-то нарушения общественного порядка, то эти люди, возможно, задержаны», - сказал В.ПОЛИЩУК.

Он отметил, что в отношении задержанных будут составлены административные протоколы и суд решит степень их вины.

В то же время В.ПОЛИЩУК не сообщил, сколько участников акции «День гнева» было задержано. «Я видел человека два-три», - сказал он.