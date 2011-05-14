Симоненко рассказал, как правящий класс игнорирует интересы народа

Верховная Рада в ближайшее время должна принять законопроект «О Всеукраинском референдуме».

Об этом заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО во время пресс-конференции в Луганске.

Он напомнил, что 3 июня 2010 года Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

«И сегодня коммунисты настаивают, что законопроект о Всеукраинском референдуме должен быть принят во втором чтении по упрощенной процедуре», - отметил лидер коммунистов.

По мнению П.СИМОНЕНКО, судьбоносные для страны вопросы должен решать народ.

«Однако, граждане Украины фактически лишены возможности пользоваться своим конституционным правом, так как отсутствует реальный механизм в виде референдума. Эта ситуация создана умышленно, в интересах правящего класса, чтоб иметь возможность игнорировать интересы народа и не считаться с его мнением», - отметил лидер КПУ.