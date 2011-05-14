Герман хочет найти заказчиков событий во Львове 9 мая

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что необходимо найти не только виновных во львовских событиях 9 мая, но и заказчиков этих событий.

Такое мнение она выразила в эфире «Шустер live» на Первом национальном.

«Кроме того, что надо найти и наказать виновных, надо найти и заказчика, поскольку я убеждена, что кому-то было выгодно сделать Украину островком нестабильности – чтобы об Украине опять заговорили. Как только Украина начала двигаться к Европейскому Союзу, как только мы начали из Брюсселя получать сигналы о том, что еще в этом году мы можем подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, сразу начали разрабатываться сценарии, чтобы показать наше государство, как такое, которое принесет Европе много проблем, поскольку в нем много конфликтов, ведь в нем воюют друг с другом, вы посмотрите, мол, на тот Львов – там только нарванные, там только такие-сякие. Львовяне не такие…», - сказала она.

А.ГЕРМАН выразила мнение, что к комиссии, которая сегодня изучает события во Львове, следует приобщить разные стороны конфликта, в том числе и представителей «Свободы».

Также она считает, что сегодня власти следует разработать стратегию недопущения подобных провокаций в Украине. «Мы должны четко помнить, что заказчики на конфликты в Украине всегда найдутся, поскольку всем выгодно, чтобы Украина была слабой, чтобы мы воевали между собой и не шли в Европейский дом», - отметила советник Президента.

В то же время позже, в ходе программы, А.ГЕРМАН сказала, что виновных «найти» легко. «Когда-то были виноваты евреи, теперь хотят сделать виноватой Москву (в событиях 9 мая во Львове – УНИАН). Если бы мы были умными у себя в стране, то никто ниоткуда не смог бы никаких конфликтов принести в нашу страну», - заметила она.

В свою очередь, народный депутат от Коммунистической партии Украины Александр ГОЛУБ считает, что именно «Свобода» выполняла чей-то заказ, устроив провокации во Львове 9 мая.

Перед этим с подобным мнением выступила депутат от Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО. Она не исключила, что «Свобода» выполняла заказ Кремля.

«Сегодня говорят о провокации, БОНДАРЕНКО правильно поставила вопрос, кто сделал провокацию?.. Я скажу, что вину несут и депутаты, и власть, но скажите мне кто этим подонкам, которые сбивали ветеранов, надевал маски на лицо? Владимир ПУТИН приехал и одел? Кто готовил шипы, которые бросали под колеса ветеранов, ПУТИН приехал, эти шипы сделал, или изготовили коммунисты предварительно?... Кто устроил охоту на ветеранов по всему городу, когда срывали ордена. Это что, тоже ПУТИН сделал? Безусловно, это была провокация, и я думаю, что умные люди сделают выводы, чей заказ выполняла «Свобода» и на кого она работала в этой ситуации», - заметил депутат.

А.ГОЛУБ подчеркнул, что губернатор области, который является генералом милиции не мог не понимать, что должно было произойти и не принял соответствующих мер. «Или он плохой генерал, или он делал что-то не то. Этот цирк об отставке для непосвященных людей», - заметил он.

Депутат также сказал, что Партия регионов, которая «способствовала появлению «Свободы», - как противовес Блоку Юлии Тимошенко, должна задуматься над тем, что эта партия вышла уже из-под их контроля».

В то же время, представители «Свободы» подчеркивали, что эта провокация была организована властью, а воплощалась милицией.