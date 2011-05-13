Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не видит «российского следа» в событиях во Львове 9 мая.

Об этом он заявил сегодня в интервью «5 каналу».

«Я не имею просто данных об этом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также заявил, что у власти достаточно возможностей, чтобы не допустить раскола в обществе.

«Мне чисто по-человечески обидно. Мы сейчас вкладываем громадные средства в развитие Львова и громадные усилия для того, чтобы сделать Львов современным европейским городом… Такая громадная работа требует политической стабильности», - сказал премьер-министр.