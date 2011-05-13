Азаров не видит российского следа в событиях во Львове
22:58, 13 мая 2011Политика
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"Чисто по-человечески обидно..."
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не видит «российского следа» в событиях во Львове 9 мая.
Об этом он заявил сегодня в интервью «5 каналу».
«Я не имею просто данных об этом», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он также заявил, что у власти достаточно возможностей, чтобы не допустить раскола в обществе.
«Мне чисто по-человечески обидно. Мы сейчас вкладываем громадные средства в развитие Львова и громадные усилия для того, чтобы сделать Львов современным европейским городом… Такая громадная работа требует политической стабильности», - сказал премьер-министр.
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